Twee mannen vast voor steekpartij aan Lamgroen in Den Haag

In een woning aan het Lamgroen in het centrum van Den Haag heeft dinsdagochtend een steekpartij plaatsgevonden. Een gewonde man die de politie ter plaatse aantrof, is aangehouden. Een andere, ook gewonde, man werd later elders in de straat aangehouden.

De steekpartij werd rond 7.15 uur gemeld door onbekenden die verdachte geluiden hoorden. In de woning werd door de politie een 47-jarige man uit Dordrecht aangetroffen die gewond was. Hij zou hebben gevochten met een 54-jarige man uit Den Haag en hem hebben neergestoken. Over de aard van de verwondingen van de 42-jarige man kon de politie niets zeggen.

De.54-jarige man bevond zich op dat moment niet in de woning. Naar hem werd een zoekactie op touw gezet. Hij is inmiddels aangehouden, ook op het Lamgroen. De politie verhoort beide mannen om te achterhalen wat er precies gebeurd is.