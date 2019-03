'En dan moet je vandaag zelf de tram in...', schietpartij Utrecht dreunt ook dinsdag na

De vlaggen bij overheidsgebouwen hangen dinsdag halfstok na de dodelijke schietpartij die maandagochtend plaatsvond in een tram in Utrecht. De vlaginstructie geldt voor gemeenten, provincies en de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland. De vlag die op de paleizen van het Koninklijk Huis wordt gehesen, is dinsdag voorzien van een zwarte wimpel. Als teken van rouw.

'Ik vind dit wel gepast na wat er maandag gebeurd is', vertelt een vrouw bij het Spui in Den Haag. 'Als er drie mensen overlijden en een aantal mensen heel zwaar gewond is, is er sprake een aanslag op onze maatschappij', vult een man naast haar aan.



Een vrouw die even verderop bij een tramhalte staat, was maandag toevallig in Utrecht. 'Dat was best heftig', vertelt ze. Ze was in Utrecht om te shoppen, maar daar kwam nu logischerwijs niks van terecht. 'Toen we probeerden terug naar huis te gaan, kwamen we vlak langs de plek waar het schietincident had plaatsgevonden. Bij de tram waar het was gebeurd was heel veel politie en deden mensen onderzoek.'

Grote indruk

De gebeurtenis van maandag heeft diepe indruk op haar gemaakt. 'En dan moet je vandaag zelf zo'n tram in... Dat is dan toch wel een beetje heftig. Maar ik stap zeker in, hoor.'