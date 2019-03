Trappen FC Groningen-trainer Buijs levert Sheraldo Becker geen schorsing op

Scheidsrechter Dennis Higler had het incident tijdens de met 1-0 verloren voetbalwedstrijd afgelopen zondag gezien, maar de uithaal van Becker niet als een trap richting Buijs beoordeeld. Doordat de arbitrage de situatie tijdens de wedstrijd al had beoordeeld, kan de KNVB Becker niet schorsen.

Want, zo zegt de KNVB bij monde van scheidsrechtersbaas Dick van Egmond in De Telegraaf: 'Op de VAR-beelden die door de arbitrage zijn gezien, was niet duidelijk te zien dat hij hem raakt. Wij kunnen het niet verkopen dat zoiets naar de aanklager betaald voetbal gaat, terwijl de VAR alle beelden tot zijn beschikking had.'



Gevolg opstootje

De trap van Becker richting Buijs was het gevolg van een opstootje dat in de veertigste minuut ontstond. ADO-speler Nasser el Khayati trapte zijn tegenstander na, waarna Groningen-verdediger Deyovaisio Zeefuik de middenvelder een enorme duw in de rug gaf.

Daarna ontstond een opstootje waarbij beide spelersgroepen overgingen tot een potje vrijworstelen. Groningen-trainer - en oud-ADO-speler - Buijs wilde de boel sussen en kreeg toen een trap van Becker te verwerken.





