Weer geeft Haagse jihadstrijder zich over

De veroordeelde Haagse IS-strijder Hatim R. heeft zich overgegeven aan de Syrisch-Koerdische strijdgroep SDF. Hij deed dat in de buurt van Baghouz, het laatste bolwerk van terreurgroep Islamitische Staat dat al weken wordt belegerd. Dat zegt zijn broer tegen de NOS.

Hatim R. werd in 2015 door een Nederlandse rechtbank bij verstek veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor deelname aan een organisatie met een terroristisch oogmerk. Hij behoorde tot de groep rondom de Haagse jihadronselaar Azzedine C. In 2017 werd R. het Nederlanderschap ontnomen.

Volgens de NOS is R. met een baby van een paar dagen oud en een zoontje van drie vertrokken. Hij zou zich hebben overgegeven een uur nadat zijn vrouw gedood was, zegt zijn broer tegen de NOS.



Opnieuw overgave

Twee weken geleden gaven twee andere Haagse jihadisten zich al over: Mounir el K. en Abdellah R.