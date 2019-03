Familie kan reis vergeten nadat dief hun tas steelt

Een familie is in de trein bij station Den Haag HS de dupe geworden van een dief, die hun rugtas met reisdocumenten en geld heeft gestolen. Daardoor kon hun geplande reis niet doorgaan. Vlak na de diefstal is er geld opgenomen met hun pinpas. Daarbij is de verdachte duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

De slachtoffers zitten op vrijdag 2 november 's morgens vroeg in de trein van Schiphol naar Brussel. Ze hebben zes koffers, een aantal dozen en een rugtas bij zich en zitten daarom in een tussenstuk van de trein vlakbij de deur. Tijdens de reis zien ze een man een aantal keer door de trein heen en weer lopen.

Vlak voordat de trein aankomt op station Den Haag HS, komt de man bij de deur staan. Hij laat wat muntgeld vallen en één van de familieleden helpt hem met het oprapen daarvan. Op dat moment is het de man waarschijnlijk gelukt om de rugzak te stelen, want zodra de deuren dicht zijn en de trein weer rijdt, blijkt die te zijn verdwenen.



Geld opgenomen

Nog voordat de pinpas die in de tas zat is geblokkeerd, is er al 250 euro opgenomen bij een geldautomaat aan het Jonckbloetplein in Den Haag. De man die dat doet, is daarbij duidelijk in beeld. Hij heeft vrij grote neusgaten en donkere volle wenkbrauwen. Hij rookt, zijn jas is van het merk Canada Goose en hij draagt een pet.

In de tas zat verder een behoorlijk geldbedrag. Ook is de familie hun reisdocumenten kwijt, waardoor de geplande reis niet kon doorgaan.



Verdachte eerder in beeld

De verdachte die het geld opneemt, hebben we in april 2018 al eens getoond in Team West. Toen probeerde hij ook geld op te nemen met een gestolen pas. Die zat in de rugzak van een treinreiziger, die waarschijnlijk vlak voor vertrek van station Den Haag Centraal was gestolen. Het slachtoffer kwam er pas in Utrecht achter dat zijn tas weg was.



Herkent u de pinner?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem