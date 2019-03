80-jarige vrouw beroofd van handtas: 'Het ging zo snel!'

Een vrouw van 80 jaar is eind januari op een brute manier beroofd van haar handtas. Op het moment dat ze bij haar flat aankomt, komt er een man tevoorschijn die de tas van haar rollator af trekt. De vrouw vertelt haar verhaal in Team West. De verdachte is gefilmd.

De vrouw komt op zaterdag 26 januari even voor 19.00 uur aan bij haar flat aan het Isabellaland in Den Haag. Ze heeft boodschappen gedaan en wil de hal binnen stappen, als ze plotseling van achter wordt aangevallen. Een man trekt hard aan haar tas, die aan haar rollator hangt. De rollator valt om, de dader neemt de tas mee en rent daarmee weg.

'Ik had geen tijd om te schrikken. Het ging zo snel. Ik realiseerde me pas later dat ik beroofd was', zegt de vrouw. 'Natuurlijk ben ik boos, omdat het zo gemakkelijk ging. Ik dacht: dat heeft hij vaker gedaan. Dat kan niet anders.'



Tas en portemonnee weg

De vrouw is vooral verdrietig omdat haar tas en haar portemonnee weg zijn. 'Ik was gek op die tas. De portemonnee had ik gekregen van mijn verjaardagsgeld van mijn familie. Het was een dure portemonnee. Ik was er blij mee. Dat vind ik wel erg.'

Na de beroving gaat de vrouw net wat anders over straat. 'Ik kijk aldoor om me heen. Ik ben niet bang uitgevallen, dus ik ga toch weer naar buiten. Sommige mensen vragen of ik dat nog wel durf. Maar wat moet ik thuis doen?'



Bewakingsbeeld

De beroving is gefilmd door camera's bij de flat aan het Isabellaland. De verdachte is niet goed in zijn gezicht te zien, maar kan mogelijk wel worden herkend aan zijn kleding of postuur. Hij draagt een donker, mogelijk groenachtig jack, een spijkerbroek en zwarte schoenen met witte zolen. Ook draagt hij een witte wollen muts.

De politie komt ook graag in contact met mensen die de man hebben gezien op zaterdagavond 26 januari in de buurt van het Isabellaland. Mogelijk heeft hij daar voor de beroving al een tijdje rondgehangen.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem