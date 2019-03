'Vertraagde' 1.000 euro meegenomen uit pinautomaat in Zoetermeer

Omdat het wel erg lang duurt voor er geld uit de pinautomaat komt, besluit een echtpaar om binnen bij de bank te informeren. Op dat moment komt hun gepinde 1.000 euro toch tevoorschijn. Dat wordt gezien door een vrouw, die het geld meeneemt. Ze is daarbij duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

Het echtpaar wil hun kinderen voor Kerst geld cadeau geven en gaat daarom op donderdag 20 december naar de ING Bank aan het Burgemeester Wegstapelplein in Zoetermeer. Ze nemen 1.000 euro op. De pinpas komt al snel terug, maar het geld laat lang op zich wachten.

De man en de vrouw denken dat er iets mis is en besluiten om binnen te melden dat het geld niet wordt uitgegeven. Tien seconden nadat ze naar binnen zijn gegaan, loopt er een vrouw langs de automaat. Zij ziet het geld in de uitgifteklep zitten en haalt het er uit.



Geld meegenomen

De vrouw loopt in eerste instantie bij de bank naar binnen, mogelijk om te melden dat ze het geld heeft gevonden. Maar dat doet ze niet. Ze is even binnen en bedenkt zich dan kennelijk. Ze draait zich om en loopt weg.



Herkent u de vrouw?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem