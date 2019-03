Botsing op de piste in SnowWorld leidt tot mishandeling

Een ruzie na een botsing op de piste in SnowWorld Zoetermeer loopt zo hoog op, dat een 41-jarige man er behoorlijk letsel aan overhoudt. Hij is in zijn gezicht geslagen en zijn bril is kapot. Er worden drie mannen gezocht voor de mishandeling.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

Het slachtoffer is op zaterdag 15 december rond 22.30 uur met vrienden aan het skiën in SnowWorld. Plotseling snijdt iemand hem af, waardoor hij hard valt. Hij zegt er iets van, maar krijgt dan meteen te maken met drie mannen die agressief worden.

Voor de man het weet, krijgt hij een harde vuistslag in zijn gezicht. Daardoor loopt hij een verwonding boven zijn oog op. Ook zijn bril gaat kapot. De man houdt één van zijn belagers in de houdgreep en ze worden door vrienden en medewerkers van SnowWorld uit elkaar gehaald.



Bewakingsbeelden

Het incident op de piste is niet gefilmd, maar er zijn wel beelden van de verdachten. De drie zijn gefilmd op het moment dat ze met medewerkers van SnowWorld staan te praten en bij hun vertrek. Het slachtoffer is behandeld en daarna is de politie gekomen. Toen de man aangifte deed, waren de verdachten al vertrokken.



Herkent u de mannen?

