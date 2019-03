Verkiezingsdebat Omroep West en RTV Rijnmond toch uitgezonden

Het verkiezingsdebat van de regionale omroepen in Zuid-Holland wordt dinsdag alsnog uitgezonden. Vanwege de gebeurtenissen in Utrecht is eerder besloten het debat, dat voor maandag gepland stond, niet uit te zenden. Hoewel het zaterdag al in het provinciehuis was opgenomen, vonden Omroep West en RTV Rijnmond het niet passend om het op tv te brengen.

Belangrijke factor was het besluit van bijna alle politieke partijen om hun campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 20 maart vanwege de gebeurtenissen in Utrecht stil te leggen. Nu de partijen dinsdagochtend besloten hun campagne voorzichtig te hervatten, is door de hoofdredacties van beide omroepen besloten dat het debat alsnog uitgezonden kan worden.

De eerste uitzending is dinsdagmiddag om 14.00 uur via de tv-zenders van beide omroepen. Daarna wordt het debat bij TV West herhaald op de even uren. Dus om 16.00 uur, 18.00 uur, 20.00 uur, 22.00 uur en om middernacht wordt het nogmaals uitgezonden. Op de oneven uren is vanaf 17.00 uur het opsporingsprogramma Team West te zien. Op TV Rijnmond wordt het debat vanaf 18.00 uur elke drie uur herhaald.



Ook via internet en op de radio

Tijdens het debat worden stellingen behandeld over woningnood, windmolens en de toekomst van vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Bijna alle partijen zijn vertegenwoordigd. Alleen Forum voor Democratie en Jezus Leeft! deden niet mee.

De presentatie van het debat is in handen van Martine Boerkamp (Omroep West) en Ewoud Kieviet (RTV Rijnmond). Het debat is dinsdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur ook te horen op Radio West en zal online beschikbaar zijn via de websites van de omroepen, rijnmond.nl en omroepwest.nl