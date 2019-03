Oude Volvo kort en klein geslagen, maar hoeveel is de wagen waard?

'Alle ramen van de auto zijn eruit, de deuren en de stijlen zijn kapot en de motorkap van de Volvo is beschadigd.' Mario is flink tekeer gegaan met een moker op de auto van Freek. De 40-jarige verdachte heeft ook de voordeur van het huis van Freek met een moker bewerkt. 'U wilde hem treffen door zijn auto kapot te maken?' vraagt de politierechter.

Mario legt uit dat hij Freek wilde laten schrikken. 'Hij werkte net als ik bij mijn moeder in het bedrijf. Het liep niet zo goed, we hadden al een paar maanden geen salaris meer gehad. Freek had een zakelijk conflict met m'n moeder.' De politierechter knikt: 'Er was wel iets aan de hand ja, laat ik het zo maar voorzichtig zeggen. Dat lees ik in whatsappberichten over en weer.'

Freek is niet naar de zitting gekomen, maar heeft wel een vordering ingediend. De officier van justitie leest hem voor: 'Het slachtoffer eist een schadevergoeding van 2.500 euro voor immateriële schade, hij heeft angstaanvallen. En 1.500 euro voor de reparatie van de Volvo V70. Maar er zit geen nota bij van een garage en het is niet duidelijk of hij een vergoeding van de verzekering kreeg.'



'1.500 euro is een beetje veel'

'Weet u iets van een reparatie?', vraagt de rechter aan Mario. 'Ik kwam zijn buurman tegen in de Lidl en die vertelde dat de wagen na twee dagen weer voor de deur stond, als nieuw. Hij kocht de auto voor 650 euro. Dat weet ik, dus ik vind 1.500 euro een beetje veel. Maar ik wil voor alle schade opdraaien hoor, geen probleem.'

De rechter stelt Mario gerust: 'Volgens Freek uitte u doodsbedreigingen, maar daar zit u hier vandaag niet voor. U zit hier voor vernieling.' De officier is het daarmee eens: 'Freek heeft zelf ook een aandeel in die bedreigingen gehad.' De officier eist een geldboete van 750 euro en een schadevergoeding voor de auto. 'Ik heb even gegoogled en de dagwaarde van de Volvo is 500 euro. Dat is een redelijk bedrag, ook gezien de foto's die ik heb gezien van de schade.'



'Ik heb niks, dus hij krijgt niks'

De advocate van Mario denkt daar anders over. 'De Volvo V70 is ouder dan 15 jaar. Google kan dan geen berekening maken van de dagwaarde. Ik vind 300 euro echt het maximale schadebedrag.' De rechter hakt de knoop door: 'De dagwaarde wil ik best toewijzen, maar ik heb geen enkel onderbouwend stuk. Kortom, ik heb niks, dus hij krijgt niks.'

De geëiste immateriële schade noemt de rechter 'een exceptioneel bedrag'. 'Dat leggen we niet gauw op, dan moet je echt blijvend invalide zijn of zo. Dat wijs ik gewoon af.' De strafeis van 750 euro vindt hij passend. De politierechter legt uit dat Mario ook in termijnen mag betalen. 'Maar betaal het wel, anders moet u straks 25 dagen zitten.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?