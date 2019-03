Sneak preview: Keukenhof donderdag pas open voor publiek, wij namen alvast een kijkje

Tussen 21 maart en 19 mei kunnen we weer massaal naar bloemen kijken in de Keukenhof. Ondanks dat het de laatste dagen wat kouder is geweest, loopt alles mooi op schema. De krokussen en narcissen staan in bloei.

Wij mochten een paar dagen voor de opening al naar binnen en hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een mooie fotoserie te maken. Geniet ervan!