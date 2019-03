Kijk HIER het debat over de verkiezingen van morgen

DEN HAAG -

Hoe moet het verder met de woningnood bij ons in de buurt? Willen we in Zuid-Holland windmolens of niet? En hoe moet de toekomst van ons vliegveld Rotterdam The Hague airport eruitzien? Politici die zich verkiesbaar hebben gesteld voor Provinciale Staten gaan daarover in debat, op uitnodiging van Omroep West en RTV Rijnmond.