Autobranden in Den Haag en Nootdorp vermoedelijk aangestoken

De politie vermoedt dat de autobranden in de nacht van maandag op dinsdag in Den Haag en Nootdorp zijn aangestoken. Op de Lunterenstraat in Den Haag brandde een elektrische auto uit. In Nootdorp gingen drie auto's in vlammen op aan de Dokter Bakkerenlaan.

Of de autobranden door dezelfde dader zijn aangestoken, kan de politie niet zeggen. In buurgemeente Leidschendam-Voorburg zijn de afgelopen weken meerdere autobranden geweest. De laatste was een week geleden in de Van Leeuwenstraat. De politie weet niet of er een verband is.

Voor de autobranden in Leidschendam-Voorburg zijn begin maart drie verdachten opgepakt. Zij zijn inmiddels weer vrij, maar nog wel verdachten.

