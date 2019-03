WOII-Bunker op Haags landgoed moet nu een datacentrum gaan beschermen

De bunker aan de Van Ouwenlaan was tot enkele jaren geleden nog in bezit van de overheid. In 2015 werd het pand gekocht door Obe-One, een bedrijf dat oude militaire bunkers opknapt tot datacentra en vervolgens verkoopt. Ook voor de Hospitaalbunker heeft Obe-One zulke plannen. Er is alleen een probleem: in de bunker verblijft nu nog een illegale bewoner, die het betonnen bouwwerk heeft gekraakt.

Obe-One vroeg de rechter dinsdagochtend om de man uit de bunker te zetten. Dan kan er in de bunker, die stamt uit de Tweede Wereldoorlog, een superveilig datacentrum komen. Met de metersdikke muren en plafonds die de Duitse soldaten ooit bouwden, is het complex nu nog steeds ondoordringbaar voor kwaadwilligen. Ook beschermen de wanden tegen het 'magnetiseren' van harde schijven: in theorie kunnen databestanden gewist worden als er een magnetisch veld te dichtbij komt. Het beton van de bunker moet dit veld blokkeren.



Geen overlast

De bunker bestaat uit verschillende grote ruimten. Overlast zal het datacentrum niet gaan bezorgen in park Clingendael en de rustieke omgeving, zegt Jan-Rob van Manen, de advocaat van Obe-One. In de bunker komen vooral servers te staan. Er zullen zich weinig mensen ophouden.

'Er moeten nog wel kabels komen', zei hij tijdens het kort geding. 'Het wordt een complex voor de opslag van zeer gevoelige data.' Hij wilde de naam van het databedrijf dat de bunker gaat gebruiken, niet noemen. Obe-One verkocht eerder in Zeeland ook al een bunker die was opgeknapt tot bunker. De man die nu nog in de bunker verblijft, was dinsdag niet aanwezig tijdens het kort geding. De rechter beslist donderdag of hij de bunker moet verlaten.

