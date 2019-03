Speciale mal helpt Haagse blinden en slechtzienden met stemmen

In buurt- en kerkhuis De Oase in de Haagse wijk Spoorwijk wordt dinsdag hard gewerkt aan de opbouw van het stembureau. Naast 'gewone' stemhokjes, is er een voor blinden en slechtzienden. Het stemhokje is breder dan de andere, heeft een geluidsbox die instructies geeft, een waterbak voor de blindengeleidehond en een speciale mal.

'Deze mal met gaatjes, kun je open klappen', legt Rob van der Wiel van de firma Dijkhuizen & partners uit. Hij bouwt het stembureau op. 'Het stembiljet leg je ertussen en kiezers kunnen met hun vingers voelen waar welke partij en welke kandidaat staat. Met het rode potlood geven ze hun keuze aan.'



Belijning

Daarnaast heeft hij samen met zijn collega's een speciale belijning aangelegd. Die loopt vanaf de ingang, langs de tafel met stembureauleden naar het stemhokje en via de stembussen weer terug naar buiten. 'Het is een anti-sliblijn', zegt hij. 'Mensen kunnen met hun voeten of met hun stok voelen waar ze moeten zijn.'

Den Haag heeft acht van deze speciale stemhokjes. 'We hebben ze verspreid over de stad', vertelt Onne Veldman van de gemeente Den Haag. 'Elk stadsdeel heeft er een. Bovendien hebben we gelet op een goede bereikbaarheid van het betreffende stembureau met het openbaar vervoer.'



Extra

Elke locatie voor blinden en slechtzienden, is extra bemand met iemand die de mensen kan helpen. Veldman: 'Blinden en slechtzienden mogen geholpen worden door iemand die ze zelf meenemen of anders door iemand van het stembureau.' De stembureaus gaan woensdagochtend om half acht open.