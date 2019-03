Primeur: stembureau in Eerste Kamer

Kiezers kunnen woensdag voor het eerst hun stem voor de Provinciale Staten uitbrengen in het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag. Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer, bemant tussen 10.00 en 12.00 uur het nieuwe stembureau.

'Veel mensen weten niet dat ze woensdag ook voor de Eerste Kamer gaan stemmen', zegt een woordvoerder van de Eerste Kamer. 'Met dit stembureau willen we daar meer bekendheid aan geven.' De leden van de nieuwe Provinciale Staten kiezen op 27 mei de nieuwe Eerste Kamer.

Een stembureau in de Eerste Kamer lag in het verleden nooit erg voor de hand, zegt de woordvoerder, omdat de ingang van het stembureau in de Tweede Kamer vlakbij lag. Tegenwoordig bevindt het stembureau in de Tweede Kamer zich op iets grotere afstand. Kiezers kunnen woensdag tussen 07.30 en 21.00 uur hun stem uitbrengen in de Eerste Kamer.

