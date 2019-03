Man aangehouden voor mishandeling bij woninginbraak Schoonhoven

Een 18-jarige man uit Polsbroek is dinsdag aangehouden op verdenking van een zware mishandeling bij een woninginbraak in Schoonhoven. Afgelopen december raakte een 25-jarige man daarbij zwaargewond.

Het slachtoffer betrapte twee inbrekers in de tuin van het huis van zijn vader aan de Ereprijs in Schoonhoven. Er ontstond een worsteling, waarbij hij hard werd geslagen met een voorwerp. De inbrekers renden daarna weg.

De man hield er twee gekneusde ribben en een afgescheurde milt aan over. Vorige week dinsdag besteedde het opsporingsprogramma Team West aandacht aan de zaak. De politie plaatste stoepborden met een getuigenoproep in Schoonhoven, Lopik en Polsbroek. De 18-jarige verdachte zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek naar de tweede verdachte is nog bezig.

