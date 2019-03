Scholieren in Zuid-Holland spreken voorkeur uit voor VVD

Opvallend genoeg heeft GroenLinks (20,6 procent) landelijk gezien juist de voorkeur onder leerlingen van de middelbare school. Vier jaar geleden was de PVV met bijna twintig procent nog de grootste partij bij de scholierenverkiezingen van ProDemos.

Onze regio is met drie gemeenten vertegenwoordigd in de scholierenverkiezing. VVD is het populairst in Den Haag (77 van de 416 stemmen) en Krimpenerwaard (25 van de 140), in Leidschendam-Voorburg houdt D66 (43 van de 164) met slechts één stem GroenLinks achter zich als nummer één.



Lokale partijen minder in trek

Een andere landelijke trend is dat lokale partijen minder in trek zijn bij jongeren. Stemde vorig jaar nog zeventien procent op een plaatselijke partij, inmiddels is dat percentage sterk gedaald naar iets meer dan twee procent. In totaal hebben 12.292 leerlingen van 58 middelbare- en mbo-scholen hun stem uitgebracht.

ProDemos hield speciaal voor het basisonderwijs ook nog landelijke kinderverkiezingen. Die werden eveneens gewonnen door GroenLinks, dat een kwart van de stemmen kreeg en de Partij voor de Dieren (bijna zestien procent) ruimschoots voor bleef. Alle uitslagen van de scholierenverkiezingen zijn hier te vinden.

LEES OOK: Wat stem jij? Doe hier de StemWijzer