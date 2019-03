Vriendinnen slagen in hun strijd voor leenrolstoelen in Leiderdorps winkelcentrum

Twee vriendinnen hebben er voor gezorgd dat er in winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp nu leenrolstoelen staan. Net als je bij ziekenhuizen ziet, kun je nu met behulp van een muntje zo'n rolstoel pakken. Maar dit is slechts het begin voor de vriendinnen, want het liefst zouden ze zien dat in alle winkelcentra van Nederland leenrolstoelen komen te staan. Ze denken er dat er een grote behoefte aan is, want in de Winkelhof worden de rolstoelen nu al veel gebruikt.

Het kostte ze heel wat moeite, maar dinsdag worden de twee leenrolstoelen bij het winkelcentrum officieel in gebruik genomen. Aanwezig daarbij zijn onder meer de wethouder zorg, welzijnsorganisatie Incluzio en de eigenaar van het winkelcentrum, Wereldhave. We zijn heel blij dat Wereldhave nu meedoet', zegt mede-initiatiefneemster Mariette Meulman. Maar we vonden het wel raar dat het zoveel moeite kostte om ze ervan te overtuigen dat dit nodig is.'

Annelies Hoedt komt op het idee voor de leenrolstoel omdat ze na de hersenbloeding van haar zus niet meer gezellig samen konden winkelen. Samen met vriendin Mariette besluit ze in actie komen en dat heeft na een ruim een half jaar vergaderen met verschillende partijen dus geleid tot twee rolstoelen. Die staan in de garage onder het winkelcentrum, naast de lift. Nu zijn het er nog twee, maar er is eigenlijk behoefte aan vijf leenrolstoelen.

Vergrijzing





'Dit is echt heerlijk', zegt Hoedt terwijl ze haar zus Marielle door het winkelcentrum duwt in de rolstoel. 'Gewoon samen lekker shoppen. Het lukt mij namelijk niet om haar rolstoel in de auto te krijgen vanwege mijn rugklachten.' En ook haar zus Marielle is erg blij: 'Ik vind dat ze overal in Nederland moeten komen.'

En daar sluiten de vriendinnen zich bij aan. 'Want we hebben te maken met vergrijzing dus er zal een toenemende behoefte zijn aan die leenrolstoelen', zegt Meulman. 'Dus het zou mooi zijn dat als je naar een willekeurig winkelcentrum gaat dat je ze dan online kan reserveren.'