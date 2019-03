Vuilnisman dumpt berg afval op straat om brand te voorkomen

De Mauritskade in Den Haag was tijdelijk één grote vuilnisbelt. (Foto: Regio15)

DEN HAAG -

De Mauritskade in Den Haag had verdacht veel weg van een vuilnisbelt dinsdagmiddag. De bestuurder van een vuilniswagen liet zijn lading afval op straat vallen, toen het voertuig in de fik dreigde te vliegen. Het leidde tot een verkeerschaos in het centrum.