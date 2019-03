GroenLinks Den Haag wil betere spreiding van coffeeshops

In wijken zoals Ypenburg, Loosduinen of Bezuidenhout is juist geen enkele mogelijkheid om wiet te kopen, wat leidt tot langere reistijden en meer straathandel. In de gebieden waar veel coffeeshops zitten is juist weer het probleem dat veel buurtbewoners overlast ervaren. Die overlast komt volgens GroenLinks onder andere door dubbel geparkeerde auto's of rondscheurende scooters in de buurt van de coffeeshops.

GroenLinks wil dat de mogelijkheid om een bestaande coffeeshop te verplaatsen naar een ander deel van de stad door de burgemeester wordt onderzocht. De partij zal woensdag tijdens de bespreking van het integraal veiligheidsplan daarom pleiten voor een betere spreiding van coffeeshops in Den Haag. Daarnaast zal de partij ook aandringen op het onder voorwaarden meedoen aan de landelijke pilot voor gerugeleerde wietteelt.

