'Het is ongelofelijk, maar het is af', kinderboerderij weer open na verwoestende brand

Alsof er niets is gebeurd, zo ligt kinderboerderij de Kloosterhof in Warmond erbij. Maar niets is minder waar want afgelopen zomer werd de boerderij na een verwoestende brand met de grond gelijk gemaakt. Gelukkig kon de kinderboerderij na een succesvolle geldinzamelingsactie weer opnieuw opgebouwd worden. 'Het is ongelofelijk, maar het is af.'

Beheerder Lotte Vermeulen kan bijna niet geloven dat de boerderij weer uit haar as is herrezen. 'Nog een paar steentjes, paar laatste schepjes zand. Er is natuurlijk altijd wat te doen, maar het is af. Het is ongelofelijk, maar het is af.'

Afgelopen zomer werd een stal en een naastgelegen hooiberg door onbekende oorzaak verwoest door de brand. De paarden die verderop in de wei stonden bleven ongedeerd, maar een aantal knaagdieren kwam wel om.



Impact op de paarden

'Het is voor de paarden gewoon heel heftig geweest, hun huis is afgebrand en je merkt gewoon dat ze wel getraumatiseerd zijn,' vertelt Vermeulen. Ook de eigenaar van een van de paarden merkt dat de brand impact heeft gehad. 'De eerste paar maanden kon ik haar niet pakken, dat wilde ze gewoon niet, ze was te zeer van slag', vertelt Shirley Gordijn.

De stallen en hooiberg konden weer opnieuw gebouwd worden dankzij geld van de verzekering en een succesvolle inzamelactie. 'Binnen no time kwam het geld als een gek binnen binnen en hebben we 24.000 euro opgehaald, daar ben ik echt heel dankbaar voor', zegt Lotte Vermeulen.

De Kloosterhof wordt 25 mei aanstaande feestelijk geopend.