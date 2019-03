Onverbeterlijke automobiliste raakt ook tweede auto kwijt: 'Verbazing groot toen we haar weer zagen'

Een 22-jarige vrouw uit Nieuwkoop moest dinsdagavond haar auto inleveren. Agenten zagen haar door Nieuwkoop rijden terwijl ze geen rijbewijs heeft. De vrouw is al vaker bekeurd voor het autorijden zonder rijbewijs. Omdat ze hier niet mee stopte, werd haar auto 11 februari in beslag genomen.

'Onze verbazing was dan ook groot toen wij haar dinsdagavond weer zagen rijden in Nieuwkoop', laat een van de agenten weten. 'Kennelijk had ze na de inbeslagname van haar vorige auto een andere auto gekocht.'

Deze nieuwe auto moest ze woensdagavond ook inleveren. 'De vrouw moet zich binnenkort bij de rechter verantwoorden', laat de politiewoordvoerder weten. 'Aangezien zij al meerdere malen is beboet, sluiten wij niet uit dat de officier van justitie een celstraf zal eisen.'