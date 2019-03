'In het eerste half uur zaten we al op 50 stemmers!', stembureaus openden vroeg op verkiezingsdag

In station Den Haag Centraal stond woensdagochtend om 7.00 al een rij bij de partytent in de centrale hal waar mensen hun stem kunnen uitbrengen. 'Druk he? Leuk he?', wijst Frans. Hij is voorzitter van dit stembureau. 'We zijn om 6.30 uur begonnen en in het eerste half uur zaten we al op vijftig stemmers!'



Piekmomenten

Wie stemt in het Dalton in Den Haag ziet daar Omroep West-presentator Arthur Boddéus achter de tafel zitten. De dag begon daar wat trubbelig omdat de scanner, waarmee de stempassen worden gescand, 's ochtends vroeg niet wilde opstarten. 'Daar was de voorzitter van het stembureau even druk mee bezig', lacht Boddéus. Daardoor moesten de vroegste bezoekers even geduld hebben voordat zij hun stem konden uitbrengen.

'Maar de grootste drukte verwacht ik voordat mensen gaan werken en als ze van hun werk komen. Dat zijn de piekmomenten', weet Boddéus, die vaker bij stembureaus actief was. 'En mensen met kinderen komen vaak woensdagmiddag.'

Hij werkt door tot 16.00 uur. 'Dan komt de tweede shift en die blijft tot 21.00 uur", weet Boddéus. 'Sommigen blijven daarna nog voor de telling, maar daar komen ook speciale tellers voor.'



Bijzonder stembureau

Wie wil stemmen in een bijzonder stembureau, kan woensdag terecht in het oude stadhuis in Den Haag. Dit stembureau is namelijk ingericht als een honderd jaar oud stembureau. De stembureaumedewerkers - leden van een toneelvereniging - dragen kleding in de stijl van honderd jaar geleden. Dit doen ze omdat het dit jaar precies honderd jaar geleden is dat vrouwen kiesrecht kregen.

'Deze kleding hebben we in het verleden zelf bij onze theatergroep gemaakt', vertelt Nicole, die voor deze gelegenheid een werkelijk prachtige jurk draagt. Een vrouw is speciaal vanwege de historische aankleding naar dit stembureau gekomen. 'Een vriendin had dit aangeraden', vertelt ze. 'En dit stembureau bevindt zich op de weg naar mijn werk.' 'Leuk dat dit gebeurt', knikt beveiliger Wim. 'Dit gebeurt waarschijnlijk nooit meer. Dit is echt uniek. Hier zat de vierschaar, hier werd recht gesproken. Deze zaal dateert echt nog uit de oude tijd.'



Opkomstcijfers

In de loop van de ochtend brachten ook de politieke kopstukken hun stem uit. Premier Mark Rutte deed dit in Den Haag, PVV-voorman Geert Wilders in Duindorp en CDA' er Sybrand Buma in Voorburg.

De opkomst bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen lag om 10.00 uur op zo'n zes procent. In Den Haag had rond dat tijdstip 6,2 procent van de kiesgerechtigden gestemd voor Provinciale Staten. De animo voor de waterschapsverkiezingen lag iets lager. Volg hier live het verloop van de verkiezingen.