Keane naar Scheveningse strand

De bekende Engelse band Keane geeft deze zomer een concert op het strand van Scheveningen. Dit in het kader van de jaarlijkse Live on the Beach concerten waarbij eerder Anouk, The Golden Earring, Marco Borsato en Doe Maar aantraden. Het concert is op zaterdag 7 september.

Keane is bekend van grote hits als 'Somewhere only we know' en 'Everybody's changing'. Het debuutalbum 'Hopes and Fears' stond maar liefst 95 weken in de Nederlandse top 100. Na vier platen nam de band in 2013 een pauze van vijf jaar. Nu is Keane terug.

Naast Keane zullen op 7 september ook Suzan & Freek, Rondé, Van Dik Hout en Pat Smith het podium betreden. Om het feest compleet te maken, zal de avond worden afgesloten met een DJ-set van Maxi Jazz, bekend van Faithless. De voorverkoop voor Life at the Beach start op vrijdag 22 maart om 10:00.