Man die net zijn rijbewijs heeft, rijdt stomdronken vier auto's aan

Vier geparkeerde auto's zijn in de nacht van dinsdag op woensdag beschadigd op de Ferrandweg in Den Haag. Een 32-jarige man reed met zijn auto tegen die auto's aan.

De Hagenaar, die pas sinds kort een rijbewijs heeft, verloor op de eenrichtingsweg de macht over het stuur. Na het raken van de geparkeerde auto's kwam zijn auto tegen een paal tot stilstand.

Uit een blaastest bleek dat de man onder invloed was van alcohol. Hij had acht keer meer gedronken dan is toegestaan. De man moest zijn rijbewijs inleveren en later zal worden bepaald welke straf hem verder nog wacht.