Huub Mizee: paraplu en dikke trui hoeven niet mee naar de stembus

De verkiezingen woensdag vallen in de letterlijke zin niet in het water. Weerman Huub Mizee zegt dat we een zachte verkiezingsdag kunnen verwachten, zonder regen.

'We hebben vandaag prima weer om te gaan stemmen! Het is een beetje bewolkt, nevelig en vochtig maar wel gewoon droog', aldus Huub Mizee. 'Vanochtend was het ongeveer negen graden en vanmiddag kan dit oplopen tot een graad of twaalf. Dit met een klein beetje zuidwestelijke wind'.

Mizee zegt dat we op deze verkiezingsdag naar de stembus kunnen zonder verkleumd thuis te komen. 'Je hebt geen extra dikke trui of paraplu nodig. Het is prima verkiezingsweer, je kan gewoon lopen of de fiets pakken om je stem uit te brengen', aldus Huub voordat hij zelf met de benenwagen richting de stembus vertrekt.