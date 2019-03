Gestolen politiewapen teruggevonden bij grote politieactie Ypenburg

Verdachte afgevoerd bij actie tegen spookwonen in Den Haag I Foto: Regio15

DEN HAAG -

Eén van de drie wapens die werden gevonden bij de politieactie tegen spookbewoning in Ypenburg begin maart, blijkt eind juli gestolen te zijn uit een pand van justitie in Zutphen. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag woensdag.