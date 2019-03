Man beukt negen keer met hoofd tegen muur cel, en wil de beelden ervan

De man verwondde zich in een cel in Deventer I Foto: ANP

Een man uit Oude Wetering die via een kort geding beelden opeiste van de nacht dat hij zich ernstig verwondde in een politiecel in Deventer, krijgt die niet. De voorzieningenrechter in Den Haag liet woensdagochtend weten dat hij een andere procedure had moeten beginnen, bij de bestuursrechter.

De man zat die nacht in de cel na een melding over huiselijk geweld. Hij beukte negen keer zo hard met zijn hoofd tegen de muur of celdeur, dat hij hersenletsel opliep en blijvend gehandicapt raakte. Hij wilde de beelden gebruiken in zijn hogerberoepszaak. Hij wilde zo aantonen dat de politie eerder had moeten ingrijpen. Nu wil hij een schadevergoeding.

De politie schakelde die nacht een psychiatrisch verpleegkundige, een psychiater en uiteindelijk een ambulance in. De rechter in Zwolle oordeelde eerder dat de politie niet onrechtmatig heeft gehandeld en niet anders had kunnen of moeten ingrijpen.