Ex van Barbie ontpopt zich als zanger met zijn nieuwe nummer: ‘De boel de boel’

'Anabooltje', zoals de krachtpatser uit de Hofstad ook vaak wordt genoemd, heeft het levenslied omarmd. Het nummer schreef hij met de Nederlandse hitmachine Frank van Etten. Volkszanger Van Etten begreep hem meteen toen hij vertelde dat hij zijn roemruchte geschiedenis wilde verpakken in een single. Samen hebben ze volgens eigen zeggen het verdriet en de onmacht van Van der Plas proberen te verwoorden in de smartlap.

Met zinnen als: 'Ik heb genoeg achter de kiezen, ik heb het boek nu wel uit' en 'Ik laat me niet meer kwetsen, dat is vaak genoeg gebeurd', wil de Haagse troubadour vertellen dat hij leeft in het heden. 'Ik leef mijn eigen leven, mijn kinderen zijn het allerbelangrijkste voor mij', laat hij dan ook weten.



Entree in muzieklandschap

Van Etten schreef ook de muziek voor het opus. De zanger uit Stadskanaal is geen onbekende in de Nederlandstalige muziek. Hij heeft tegenwoordig een hit met de kraker ‘Huisje op Wielen’ en bestormde in het verleden de hitlijsten met knallers als: ‘Leef als een zigeuner’ en ‘Hallelujah’ (de Nederlandstalige cover van de wereldhit van Leonard Cohen). Van Etten is dus de ideale man om te bellen als je een entree wil maken in het vaderlandse muzieklandschap.

Van der Plas is na een horeca-avontuur in Spanje, weer terug op Nederlandse bodem. De grappen en grollen van de Haagse Ken zijn tegenwoordig te volgen via zijn eigen YouTube-kanaal.

