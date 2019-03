Fietser komt onder vrachtwagen terecht en raakt zwaargewond

Fietser onder vrachtwagen in Wassenaar | Foto: Rene Hendriks (Regio15)

Een oudere man is in Wassenaar met zijn fiets onder een vrachtwagen terecht gekomen. De fietser is met zwaar beenletsel afgevoerd naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op de hoek van de Van Zuylen van Nijeveltstraat en de Johan de Wittstraat.