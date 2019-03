'Armoede Moerwijk breekt mijn hart; uitdaging om hier te ondernemen'

Made in Moerwijk | Foto: Made in Moerwijk

Made in Moerwijk | Foto: Made in Moerwijk

De naaimachines zoemen tevreden achterin de Haagse buurtonderneming Made in Moerwijk. Buurtbewoners die een tijd werkloos waren, mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en jongeren die hun talent zoeken, zijn de werkkrachten in dit 'circulaire' bedrijf dat van gerecycled materiaal nieuwe producten maakt.

'Moerwijk is de armste buurt in Den Haag', zegt ondernemer Donne Bax van Made in Den Haag. We komen hier veel ellende tegen; eenzaamheid, schulden en armoede. We willen wat terug doen voor de buurt', aldus Bax die samen met Peter Verstappen onderneemt. 'Maar er moet ook geld verdiend worden; ik vind het een uitdaging om hier een financieel gezond bedrijf te draaien.'

'We maken van gebruikte plastic tasjes nieuwe tassen, van oud leer sleutelhangers en handtassen.' Ook staan er vleermuis- en huismushuisjes in de schappen van Made in Moerwijk. In de buitendienst biedt de wijkonderneming allerlei klussen en verbouwingen aan.

Ook is er een leerwerktraject om, al werkende, een vaardigheid onder de knie te krijgen. Zo kunnen Moerwijkse jongeren assistent-beveiliger worden of ervaring opdoen als kapper en nagelstyliste. 'We werken met mensen die bijvoorbeeld 12 jaar uit het arbeidsproces zijn en er weer in moeten komen. Anderen krijgen de kans om te kijken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn', zegt Bax.



'Buurtinitiatieven belangrijk'

De buurtondernemers kregen vorige week een bezoek van de Haagse wethouder Richard de Mos en minister Carola Schouten. De gemeente Den Haag en het Rijk trekken samen vijftien miljoen euro uit voor de achterstandswijken in Den Haag Zuidwest, om daarmee samen met bewoners problemen in de wijk op te lossen.

Minister Schouten vindt dit soort buurtinitiatieven belangrijk: 'Ik woon in Rotterdam in een wijk waar de sociale verbinding zo belangrijk is. Het is in zo'n wijk goed dat je samen de problemen oppakt, maar dat je ook wat hulp van de overheid krijgt. En daar dragen wij nu aan bij.'