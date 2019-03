Noodreparaties na inspectie: Delftse Hoogbrug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

De Hoogbrug in het centrum van Delft verkeert in slechte staat, en is daarom vanaf donderdag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers blijft de brug nog wel open. Het is nog niet bekend hoe lang de afsluiting precies duurt.

Na een inspectie van de brug die dinsdag is uitgevoerd, blijkt volgens de gemeente dat het niet langer verantwoord is om hem open te houden voor gemotoriseerd verkeer. De inspectie is gedaan door medewerkers van de gemeente Delft, een externe specialist en een inspecteur van bouw-en woningtoezicht.

Een woordvoerder van de gemeente Delft meldt dat de brug snel aan reparatie toe is. 'De brug is in december ook geïnspecteerd en vergeleken met toen zitten er nu meer en grotere scheuren in', zegt hij. 'Die zitten in het wegdek, maar ook aan de zijkant en onderkant van de brug. Een deel van de werkzaamheden wordt dus vanaf het water uitgevoerd. Ook komt er een betonnen kern in de brug, iets wat veel andere exemplaren in Delft al hebben maar deze oude brug nog niet'.



Omleidingen

De woordvoerder verwacht niet dat het uitvallen van de Hoogbrug grote gevolgen gaat hebben voor het verkeer in de rest van de binnenstad. 'De historische binnenstad van Delft is sowieso niet bedoeld voor veel motorisch verkeer', vertelt hij. 'Maar wie veel gebruik maakt van de Hoogbrug zal voorlopig toch even een andere weg moeten zoeken'.

Op het moment wordt een omleidingsroute afgestemd met de hulpdiensten. De gevolgen hiervan zullen geen invloed hebben op de omleidingsroutes van de Sint Sebastiaansbrug, die momenteel vervangen wordt. Voorbereidingen van herstelwerkzaamheden aan de brug stonden al in de planning voor ergens in de toekomst, maar zijn door de resultaten van de inspectie vervroegd. Hoe lang dit nu gaat duren is niet precies bekend, maar wel wordt er uit gegaan van een langere tijd.