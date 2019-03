Celstraffen tot twee jaar geëist voor serie inbraken

De mannen, van 20, 21 en 26 jaar, werden 7 decemder op heterdaad betrapt toen ze aan het inbreken waren. Toen de politie vervolgens huiszoeking deed bij een van hen zagen ze bij de berging een sleepspoor. Omdat het spoor ophield bij de waterkant schakelde de politie duikers in. Die visten even later een kluis van de bodem.

De kluis was opengebroken, leeg en bleek afkomstig van een inbraak in een restaurant op twee december. Daarbij richtten drie verdachten flinke schade aan toen ze probeerden een aantal kaslades open te breken. Uiteindelijk gingen ze er vandoor met de loodzware kluis.



Kluis in de auto

Agenten die afkwamen op de inbraak volgden het sleepspoor van de kluis door het wijkpark. Daar stopte het. Op camerabeelden is te zien dat een van de mannen een auto haalde, en dat daar vervolgens de kluis werd ingeladen.

Het trio moest woensdag voor de rechter verschijnen. De 20-jarige verdachte hoorde de hoogste straf eisen: twee jaar cel. Justitie denkt dat hij betrokken is bij vijf inbraken. Tegen een 21-jarige man eiste het OM 15 maanden, hij zou betrokken zijn bij vier inbraken. De 26-jarige verdachte die naast twee inbraken ook verdacht wordt van poging tot doodslag hoorde 21 maanden eisen.

