Zoekactie naar vermiste tiener en vrouw in Monster

Een 17-jarige jongen, die voor het laatst gezien is aan de Vijverweg in Monster, wordt sinds woensdag vermist. Hij is 1,70 meter lang, tenger en blank, heeft kort lichtbruin haar en droeg een paarse trui, jeans en sportschoenen.

De politie is via Burgernet 's ochtends in Monster ook al een zoektocht gestart naar een vermiste vrouw (50)

die dement is. Zij was als laatste gesignaleerd aan de Tuinlaan.

De vrouw is 1,70 meter lang, kalend, brildragend en had een zwarte jas aan met een donkere joggingbroek en een blauwe sjaal. Wie tips heeft over (één van) de vermiste personen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Of er een verband is tussen de twee vermissingen, is onbekend.