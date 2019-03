Leidse scholieren maken 'meezinger' over faalangst voor Kinderen voor Kinderen

'Het is een lied over faalangst dat je met volle borst mee kan zingen.' Michel Verdoorn, muziekleraar van basisschool De Tweemaster in Leiden, denkt dat zijn school goede kans maakt om een liedjeswedstrijd van Kinderen voor Kinderen te winnen. Samen met Sanne Hans - alias Miss Montreal - hebben de Leidse scholieren van groep 6 en 7 de tekst geschreven voor het nummer 'Faalangst'.

Meester Michel, die ook heeft meegeholpen met het schrijven, is trots op het eindresultaat. 'Sanne heeft er echt een mooie melodie bij gemaakt, die pakt precies de goede sfeer', vindt hij. Een deel van het nummer (couplet en refrein) is in een filmpje te beluisteren.

'Ik probeer altijd met muzieklessen duidelijk te maken dat het niet alleen om de noten zelf gaat, maar om het uiten van gevoelens en problemen, of juist leuke dingen', zegt de muziekdocent. 'Een hoop kinderen hebben last van faalangst. Mocht dit een hit worden, dan zal het hen sterken in het idee: ik ben niet de enige.'



Publieksstemmen en vakjury

Vanwege het 40-jarige bestaan van Kinderen voor Kinderen mochten basisscholen een lied schrijven voor de nieuwe cd van het koor. Uit ruim honderd inzendingen zijn drie scholen uitgekozen. De winnaar wordt op maandag 1 april bekendgemaakt en wordt bepaald aan de hand van publieksstemmen en een vakjury.

Hoe groot de kans is dat De Tweemaster gaat winnen? 'Ik denk redelijk groot', klinkt Verdoorn stellig. 'Ik heb de andere liedjes beluisterd. Eentje heeft sowieso niet veel kans, dat nummer is te kinderachtig voor de doelgroep. Die andere is best wel goed, maar ik denk dat onze boodschap krachtiger en herkenbaarder is.'

Van deze woensdag tot en met volgende week vrijdag kan er hier op één van drie liedjes worden gestemd.