OM doet onderzoek naar kapper die onderdak verleende aan slachtoffer koolmonoxide

Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar de kapper die onderdak verleende aan de 38-jarige man die begin deze maand overleed aan een koolmonoxidevergiftiging. De Poolse klusjesman Radek werd op donderdag 7 maart dood gevonden in een kamer boven een kapperszaak aan de Haagse Weimarstraat. Van de kapper mocht hij tegen een kleine vergoeding in de ruimte slapen.

Het OM onderzoekt of de kapper iets te verwijten valt. 'Of er sprake is van een strafbaar feit, is nog niet duidelijk', meldt een woordvoerder. De kapper zei eerder dat hij te goeder trouw handelde. 'Ik hielp hem aan een slaapplaats. Dan kon hij opletten op de zaak. Hij was dakloos en had een huis nodig. Ik ben heel verdrietig over zijn dood.'

Volgens de familie van Radoslaw - zoals hij volluit heette - woonde de Poolse man al drie jaar boven de kapperszaak. 'Hij betaalde 550 euro per maand, contant. Hij stond er niet officieel ingeschreven, want dat mocht niet,' zegt een nicht van het slachtoffer. 'Hij had al tijden last van hoofdpijn en misselijkheid, maar we hebben nooit aan koolmonoxide gedacht.'



Familie eist schadevergoeding

De familie van de Pool heeft een advocaat in de arm genomen en die heeft de kapper en de eigenaar van het pand aan de Weimarstraat aansprakelijk gesteld. 'Er moet nog heel veel worden uitgezocht. Het is met een slag om de arm, maar de brieven zijn alvast de deur uit', aldus de advocaat. 'Als blijkt dat er echt iets aan de hand is, praten we verder. Dan eist de familie een schadevergoeding.'

Familie, vrienden en de kapper hadden Radek al twee weken niet meer gezien. Toen vrienden hem op donderdag 7 maart kwamen ophalen voor werk, deed hij de deur niet open en nam hij de telefoon niet op. De kapper maakte met een sleutel de deur van de kamer van de Pool open en belde de politie toen hij zag dat de man dood op bed lag.