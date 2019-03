Schoon drinkwater is voor ons een zekerheid, maar voor een groot deel van de wereldbevolking geldt dit niet. Om te ervaren hoe moeilijk het is voor inwoners uit ontwikkelingslanden om aan schoon drinkwater te komen, deden zo'n tweehonderd leerlingen uit Alphen aan den Rijn woensdag mee met de landelijke actie 'Wandelen voor water'.

'Ik kan mij niet voorstellen hoe het is om zover te moeten lopen voor schoon drinkwater', zegt een leerling. De kinderen lopen een route van zes kilometer en tijdens de wandeling dragen ze een rugzak met een aantal liter water. 'Ik heb zes liter water in mijn tas. Ik hoop dat-ie niet scheurt', roept een andere scholier lachend.

De organisatie is erg blij dat er zoveel kinderen meelopen. 'We hebben in de weken voorafgaand presentaties gegeven op scholen om kinderen bewust te maken van het feit dat schoon drinkwater niet overal vanzelfsprekend is', vertelt organisator Jaco Plompen. 'Dat heeft er vast en zeker aan bijgedragen dat iedereen nu zo gemotiveerd is.'



Tanzania en Oeganda

Maar het gaat niet alleen om de ervaring. De leerlingen zamelen met de loop ook geld in voor drinkwaterprojecten in Afrika door zich te laten sponsoren. 'Ik heb 43 euro opgehaald', vertelt een trotse leerling. 'En ik 23!', zegt een scholiere die ernaast staat.

Volgens Jeoffrey Bloemen, die samen met Jaco Plompen de wandeling organiseert, gaat de opbrengst naar projecten in Tanzania en Oeganda. 'We gaan daar werken aan sanitaire voorzieningen en punten voor schoon drinkwater', kondigt hij aan. In totaal hebben de leerlingen 6100 euro opgehaald.

