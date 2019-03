Artiestenmanager verdacht van verkrachting 14-jarig meisje

De vermeende verkrachting zou hebben plaatsgevonden in augustus 2018. Ook de ontucht zou zich vorig jaar hebben voltrokken. Er is niet alleen sprake van een groot leeftijdsverschil tussen verdachte en beide slachtoffers, H. zou ook misbruik hebben gemaakt van zijn positie als artiestenmanager. Hij nam videoclips op voor artiesten, onder meer bij een platenlabel in Rijswijk.

Vorig jaar was H. weer op vrije voeten, na een eerdere veroordeling voor zedendelicten met minderjarige meisjes. Het Openbaar Ministerie (OM) wil nu, na de nieuwe incidenten, dat de Zoetermeerder psychologisch wordt onderzocht om vast te stellen of hij zich speciaal aangetrokken voelt tot die leeftijdscategorie.



Beschuldigingen te ernstig voor vrijlating

H. kon tijdens de zitting woensdag nog niet zeggen of hij bereid is om mee te werken aan zo'n psychologisch onderzoek. Hij ontkent de nieuwe beschuldigingen. Tijdens de pro-formazitting vroeg zijn advocate woensdag vergeefs om zijn voorlopige vrijlating. De rechtbank vond dat de beschuldigingen van het OM te ernstig waren.

Een andere wens van de verdediging werd gedeeltelijk ingewilligd door de rechtbank. De advocaat vroeg of hij verhoren die zijn afgenomen in zijn zaak zou mogen beluisteren. De rechtbank heeft bepaald dat H. alleen de verhoren van de beide vermeende slachtoffers mag beluisteren. De gesprekken met familie en bekenden mag hij niet horen.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk zal worden behandeld.