Naaldwijkers stemmen voor de laatste keer in oude brandweerkazerne

In de Naaldwijkse brandweerkazerne wordt voor het laatst gestemd. (Foto: Omroep West)

Stemmen op bijzondere plekken in de regio

NAALDWIJK -

Na jaren van trouwe dienst verdwijnt de Naaldwijkse brandweerkazerne. Een groot deel is al gesloopt, maar in het deel wat nog overeind staat, kan woensdag wel gestemd worden. En dat is dan dus ook meteen de laatste keer dat dat kan.