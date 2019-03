Huisartsenpost van Bronovo tijdelijk naar Antoniushove

De huisartsenpost van het Bronovo-ziekenhuis verhuist vanaf 1 juli naar het HMC Antoniushove in Leidschendam. Tot die tijdelijke oplossing heeft de huisartsencoöperatie Hadoks besloten. Een oplossing voor de langere termijn is nog niet gevonden.

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft aangekondigd tussen 2022 en 2024 het Bronovo-ziekenhuis te sluiten. Maar daarvoor verdwijnt de spoedeisende hulp (SEH) al per 1 juli. En aangezien er dan geen voorzieningen meer zijn en ook bewaking ontbreekt, kan de huidige huisartsenpost niet in het Bronovo blijven.

Hadoks laat weten dat de Antoniushove slechts voor een deel voldoet aan de voor een huisartsenpost gestelde eisen. Mocht er op die locatie definitief geen SEH meer terugkeren, dan moeten er volgens de huisartsencoöperatie aanvullende voorzieningen komen.



'Niet onnodig per ambulance vervoerd'

'Hierbij wordt gedacht aan de beschikbaarheid van radiologie, laboratorium en een reanimatieteam in de avond, nacht en weekeinden. Dit om te voorkomen dat patiënten die toch specialistische zorg nodig hebben, niet onnodig per ambulance vervoerd moeten worden naar HMC Westeinde of elders, waar wel een volledige SEH beschikbaar is', aldus Hadoks.

