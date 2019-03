Verkiezingen in de regio: hoe bepaal je op wie je stemt?

Het kan je niet ontgaan zijn: het is de dag van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Vier jaar geleden was de opkomst 47 procent voor de provincie en 44 procent voor de waterschappen, wordt de opkomst dit jaar hoger? En hoe bepaal je op wie je stemt?

De interesse in de provincie en waterschappen lijkt niet heel erg groot, want de opkomst voor de verkiezingen is al jaren laag. Met stembureaus op bijzondere plekken, zoals in een oude brandweerkazerne, in het oude stadhuis van Den Haag (dat honderd jaar terug in de tijd gaat) en in de Eerste Kamer - een primeur - wordt geprobeerd het stemmen nog een beetje aantrekkelijk te maken.

De opkomst in Den Haag lag om 18.00 uur op 34,5 procent en staat daarmee op tweede plaats, kijkend naar de vijf grootste gemeenten in Nederland. De stembureaus zijn open tot 21.00 uur, dus verwacht wordt dat de opkomstcijfers nog wel omhoog zullen gaan. De percentages van andere gemeenten in onze regio wordt bijgehouden in ons liveblog.



Op wie moet je stemmen?

Tijdens de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen is het niet mogelijk om op kopstukken zoals Rutte, Wilders, Asscher en consorten te stemmen. De keuze wordt daarom een stuk lastiger, want waar baseer je die op? 'Ik heb gekozen voor iemand hier uit de buurt', zegt een stemmer. 'Ik heb gekozen op basis van integriteit', aldus een ander. 'We hebben gekeken naar hoe mensen in het leven staan en hoe ze naar de samenleving en de medemens kijken.'

Sommigen hebben de hulp ingeschakeld van anderen: 'Ik had aan één van mijn kinderen gevraagd wat ik moest stemmen, want ik heb er niet zoveel verstand van', zegt een dame op leeftijd. Voor anderen is de keuze echter klip-en-klaar. 'Stemmen is een geheim, maar ik ben een trouwe kiezer', antwoordt burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt lachend, als haar gevraagd wordt of ze op haar eigen partij, het CDA, heeft gestemd.



Landelijke thema's

Wie de campagnes van de politieke partijen heeft gevolgd, is het wellicht opgevallen dat het veel over landelijke thema's in plaats van provinciale thema's is gegaan. 'Dat zie je eigenlijk elke vier jaar, vooral tijdens de Provinciale Statenverkiezingen', legt onze politiek verslaggever Lot van Bree uit. 'Dat heeft er onder andere mee te maken dat de nieuwe Statenleden de nieuwe leden van Eerste Kamer kiezen over een paar weken.'

'Het is dus eigenlijk een indirecte verkiezing van de Senaat', gaat Van Bree verder. 'De landelijke partijen willen daarom hun invloed houden of invloed krijgen in die Eerste Kamer. Het is alleen toch echt zo dat we vandaag naar de stembus gaan om een nieuw provinciaal bestuur te kiezen.'