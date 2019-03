Na dreigtelefoontje: extra politietoezicht belangrijke Haagse plekken opgeheven

Het extra politietoezicht bij het Binnenhof, het stadhuis aan het Spui en de treinstations Den Haag Centraal en Hollands Spoor is opgeheven. Dat meldt een woordvoerder van de politie aan Omroep West. 'We zijn weer terug naar de normale situatie.'

De politie in Den Haag was woensdag op zoek naar een man die telefonisch bedreigingen had geuit na een geschil over een uitkering. Daarom werd het politietoezicht bij het Binnenhof, stadhuis en de treinstations Den Haag Centraal en Hollands Spoor opgevoerd. 'We nemen alles na het incident in Utrecht afgelopen maandag serieus', zei een politiewoordvoerder woendsdagmiddag.

De dreiger, een man van 36 jaar oud, is woensdagavond rond 18.00 uur door een arrestatieteam opgepakt in Nieuwegein. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats/ Wat hij in Nieuwegein deed en wat zijn band is met Den Haag kon een woordvoerder van de politie niet zeggen. Dat wordt allemaal nog uitgezocht.