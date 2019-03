'Forum voor Democratie grootste partij in Zuid-Holland'

De PVV is de grootste verliezer. De partij verliest vier zetels van 8 naar 4. De VVD verliest 1 zetel naar 9 zetels. Omdat het gaat om een exitpoll is er nog sprake van een marge. Volgens de NOS kan het een zetel per partij schelen.

In Den Haag en Rotterdam hebben meer mensen gestemd dan vier jaar geleden. De voorlopige opkomst voor de Statenverkiezingen is 49,2 procent in Den Haag en 44,7 procent in Rotterdam. Bij de vorige provinciale verkiezingen stemde respectievelijk 40,7 en 35,1 procent van de kiezers.

De voorlopige verdeling van zetels:

Forum voor Democratie: 10 zetels

VVD: 9 zetels

PvdA: 5 zetels

GroenLinks: 5 zetels

PVV: 4 zetels

D66: 4 zetels

CDA: 4 zetels

ChristenUnie: 3 zetels

50Plus: 3 zetels

SP: 2 zetels

DENK: 2 zetels

SGP: 2 zetels

