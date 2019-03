VVD Zuid-Holland 'niet ontevreden' over verkiezingsuitslag

VVD-lijsttrekker Floor Vermeulen is 'niet ontevreden' over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Dat zei hij woensdagavond tegen Omroep West. De VVD lijkt met 9 zetels de tweede partij te worden, na nieuwkomer Forum voor Democratie (FvD). De partij van Thierry Baudet komt na de eerste exitpoll uit op 10 zetels in de Zuid-Hollandse Staten.

Vermeulen feliciteert de concurrent met deze uitslag. 'Heel knap dat Forum voor de Democratie zoveel zetels heeft gehaald.' Over een eventuele samenwerking in het College van Gedeputeerde Staten wil de VVD-lijsttrekker woensdagavond nog niet speculeren. 'Morgen kijken of we hier een werkbaar provinciebestuur mee kunnen vormen.' In de afgelopen 4 jaar vormde de VVD - met Vermeulen als gedeputeerde - een college met het CDA, de SP en D66.

FvD-voorman Baudet heeft meermaals laten weten dat het zijn partij niet in de eerste plaats te doen is om de provinciale politiek, maar om de Eerste Kamer. 'Ik ben heel erg benieuwd wat hun plannen zijn voor de provincie', zegt GroenLinks-lijsttrekker Berend Potjer.



Ook GroenLinks wint

Na FvD lijkt GroenLinks de grootste winnaar in Zuid-Holland te worden. De partij stijgt van 3 naar 5 zetels. Potjer toont zich daarom zeer opgetogen over de uitslag van de exitpoll. Ook Potjer wil nog niet speculeren over de vorming van een provinciebestuur.

De PVV lijkt de grootste verliezer te worden. De partij verliest vier zetels en gaat van 8 naar 4. Henk de Vree noemt het verlies 'jammer'. 'Het is even een dipje, maar over vier jaar komen we helemaal terug.' Ook de SP verliest volgens de poll de helft van de zetels, van 6 naar 3. 'Ik weiger negatief te zijn', zegt Lies van Aelst. 'Zetels verliezen is niet leuk, maar ik wil naar de toekomst kijken en keihard aan de slag.'