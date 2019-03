Forum voor Democratie Zuid-Holland: 'Fantastische uitslag, wel een beetje verwacht'

Forum voor Democratie-lijsttrekker Rob Roos spreekt van een 'fantastische uitslag'. Zijn partij lijkt met 10 zetels de grootste partij in Zuid-Holland te worden, zo blijkt uit de exitpoll. 'We willen de definitieve uitslag afwachten, maar het ziet er heel mooi uit', zegt de lijsttrekker van de partij in Zuid-Holland tegen de NOS.

De lijsttrekker van Forum voor Democratie (FvD) had de goede uitslag 'ergens ook wel een beetje verwacht. Het valt of staat met de opkomst.' Als die goed zou zijn, profiteert zijn partij daar volgens Roos van. Hij constateert dat de PVV is gezakt in Zuid-Holland, van 8 naar 4 zetels.

Roos wil woensdagavond nog niet speculeren of hij ook de Eerste Kamer ingaat voor zijn partij. In de senaat zal FvD met een groot aantal zetels als nieuwkomer binnenkomen.