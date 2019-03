Commissaris van de Koning noemt winst Forum voor Democratie 'indrukwekkend'

De winst die het Forum voor Democratie van Thierry Baudet heeft geboekt tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Zuid-Holland is 'indrukwekkend'. Dat zei Commissaris van de Koning Jaap Smit woensdagavond tegen Omroep West, in een reactie op de eerste exitpoll.

'Ik hoop dat zij ook het belang van deze belangrijke provincie zullen zien en een bijdrage zullen leveren hieraan. We zijn misschien wel de belangrijkste provincie van het land, waar veel van ons internationaal product wordt verdiend, waar veel mensen wonen en met grote uitdagingen die bij deze tijd passen', aldus Smit.

Forum voor Democratie zei eerder niet zoveel belang te hechten aan de provincie, maar vooral uit te zijn op winst in de Eerste Kamer, om zo de coalitie te dwarsbomen. 'Noblesse Oblige, dat is de taal die ze daar verstaan. Adel verplicht. Dus als je hiermee binnnenkomt, heb je ook een verantwoordelijkheid.'



'Taak serieus nemen'

Volgens Smit heeft de provincie mensen nodig die hun taak serieus nemen en 'hier aan de slag willen'. Volgens de commissaris van de koning hebben we 'niks aan de polarisatie'. Smit: 'We hebben hier krachten nodig die deze provincie verder vooruit brengen.'

De opkomst in de provincie lijkt te zijn gestegen. 'Het gaat ook ergens om in deze tijd. We leven in een tijd waarin grote keuzes gemaakt moeten worden, over hoe we ons inrichten op de toekomst. Als het gaat om veranderende geopolitieke verhoudingen, waar ligt de macht in deze wereld, energietransitie... dat zijn belangrijke vragen', aldus Smit.



Smit: het wordt ingewikkeld

Hij riep partijen op hun verantwoordelijkheid te pakken. 'Het spel welke partijen elkaar kunnen vinden, wordt ingewikkeld. En hoe kunnen wij binnen niet al te lange tijd met een stevige coalitie verder?', vroeg hij zich af.

'Dit wordt een hell of a job', bevestigt politiek commentator Frits Huffnagel. Morgen (donderdag) wordt al meteen gepraat over hoe het verder moet met het bestuur van de provincie Zuid-Holland.

