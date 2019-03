Vrouw beroofd van rollator tijdens stemmen

Een bejaarde vrouw in Zoetermeer heeft haar deelname aan het feest van de democratie duur moeten bekopen. Terwijl ze in het stembureau was, werd haar rollator gestolen, zo meldt de politie op Twitter.

De vrouw ging stemmen in basisschool de Vuurvogel aan het Schansbos. Om daar binnen te komen moet je een paar treden naar beneden. De vrouw parkeerde haar zwarte rollator boven aan het trapje en ging naar binnen. Toen ze even later weer naar buiten kwam was het hulpmiddel op wielen verdwenen.

Volgens de politie kan de Zoetermeerse echt niet zonder. Het gaat om een zwarte rollator. Wie iets weet wordt door de politie opgeroepen zich te melden.