Meer banen beschikbaar in Haaglanden

Als je technisch of administratief onderlegd bent, liggen de banen voor het oprapen. En niet alleen in die sectoren is er werk. In de regio Haaglanden steeg het totaal aantal vacatures in 2018 met 12 procent, meldt het UWV. Ook het aantal ww-uitkeringen in de regio is in februari licht gedaald. Eind februari waren dat er nog 12.725, 318 minder dan een maand eerder.

Werkzoekenden beleven goede tijden, zelfs als ze nog wat moeten bijleren. Vooral in technische, bedrijfseconomische en administratieve beroepen is het aantal vacatures in 2018 flink gestegen. Ook in het onderwijs en in de transport- en logistieksector zijn de nodige banen beschikbaar. In totaal kwamen er in 2018 zo'n 60.700 bij.

Voor mensen zonder diploma zijn er diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld in de bouw of als sloper, als grondwerker, als lader, losser of sjouwer, of als vuilnisophaler. Ook in de horeca zijn er mogelijkheden als afwasser, in de bediening of als huishoudelijk medewerker. Na een opleiding neemt het aantal mogelijkheden toe. Dan komen beroepen als timmerman, onderhoudsmonteur en vrachtwagenchauffeur binnen bereik.



Minder ww-uitkeringen

Het aantal ww-uitkeringen in Haaglanden daalde in februari met 2,4 procent. Samen met het aantal mensen zonder werk dat een bijstandsuitkering heeft, zijn dat volgens het UWV 69.492 mensen met een uitkering. Dat is echter niet tegen elkaar af te strepen, zegt het UWV. 'Het op deze manier vergelijken van vraag en aanbod is echter een kwestie van appels en peren.'

'Er is krapte en mismatch op de arbeidsmarkt. Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. Dit kan liggen aan opleidingsniveau, kennis en vaardigheden. Dus stel: er staan 60.000 vacatures open, dan wil dat niet zeggen dat 60.000 uitkeringsgerechtigden daar precies inpassen. Daarin moeten partijen op de arbeidsdmarkt zoals UWV, gemeenten, onderwijs en werkgevers samen optrekken om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten', aldus het UWV.

