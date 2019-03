'Forum niet negeren', vindt oud-politicus Marnix Norder

Oud- politicus Marnix Norder zegt in een reactie op de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen dat de kiezer duidelijk gesproken heeft dat het anders moet. Volgens hem is het in de provincie Zuid-Holland nog nooit gebeurd dat een partij van nul met elf zetels binnenkomt. 'Het is wel ongelooflijk' zo zei hij donderdag bij Muijs in de Morgen' op Radio West.

'Forum is de grote winnaar en moet niet worden uitgesloten. Het is de nummer één en de grootste binnenkomer ever en we moeten deze partij heel serieus nemen. Laten we hopen dat het lukt om een goed college in Zuid-Holland te vormen. Als we dat niet doen dan negeer je de stem van het volk.'

Marnix Norder was tien jaar PvdA-wethouder (Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting) in Den Haag en eerder Statenlid en gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland.